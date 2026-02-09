Форма поиска по сайту

09 февраля, 09:20

Происшествия
РИА Новости: тракторист случайно нашел тело пропавшего под Саратовом подростка

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Тракторист случайно нашел тело пропавшего под Саратовом 15-летнего подростка. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

Ребенок пропал 5 февраля после того, как ушел из дома в селе Привольное Ровенского района на левом берегу Волги. В тот же день был организован розыск мальчика. К поисковой операции привлекли правоохранителей, волонтеров из шести регионов и местных граждан, а также беспилотники и снегоходы.

В результате были исследованы все села в радиусе 40 километров, в том числе в Ровенском районе и вдоль трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. 8 февраля замерзшее тело подростка тракторист обнаружил в 7 километрах от села Ревино Красноармейского района на правом берегу Волги.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение. По данным регионального МВД, плачущая девочка позвонила в полицию, заявив, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки поздним вечером. Свое примерное местоположение она назвать не смогла.

Полиция и волонтеры начали поиски пропавшей. Позже выяснилось, что информация была ложной. Девочка призналась, что намеренно выдумала похищение, чтобы понять, насколько далеко зайдет расследование. С подростком и ее родителями работали инспекторы по делам несовершеннолетних, решался вопрос о постановке школьницы на учет.

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика

