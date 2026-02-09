Сергей Собянин утвердил план по строительству жилья и социальных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил план по строительству жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости в Москве в 2026 году. Об этом он сообщил на своей странице в MAX.

Мэр отметил, что в этом году в столице планируется возвести 2,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы реновации. Также в городе должно появиться более 100 новых школ, детских садов, спортивных комплексов, корпусов больниц, поликлиник и иных соцобъектов.

Кроме того, будет введен в эксплуатацию новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, а также завершится реконструкция Центрального Московского ипподрома на Беговой улице и стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова.

Говоря о задачах 2025 года, Собянин отметил, что градостроительный комплекс не только справился со всеми, но и установил несколько рекордов:



по общему вводу недвижимости в Москве – 10% от нового фонда, возведенного за 15 лет;

по вводу жилья по программе реновации – около 2,3 миллиона квадратных метров;

по капитальному строительству за счет городского бюджета – 240 объектов;

по строительству школ – 27 образовательных объектов;

по скорости возведения жилых домов – новостройки по программе реновации строили за 6,5 месяца.

Ранее Собянин утвердил планы по благоустройству на 2026 год. Работы охватят более 3,5 тысячи объектов. Планируется укрепить берега у стадиона "Спартак" и создать комфортное пространство у воды в Мнёвниковской пойме.

Кроме того, будут проведены ремонтные работы на Новодевичьей, Фрунзенской, Ростовской, Лужнецкой и Пречистенской набережных.

