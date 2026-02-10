Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева

Фото: depositphotos/merrydolla

Силовики задержали еще одного соучастника в деле о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Четвертым подозреваемым оказался гражданин России 1981 года рождения Павел Васин, являющийся сыном ранее задержанного агента Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Васина.

Как выяснили правоохранители, он обеспечил Любомира Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия. Более того, Васин-младший приобрел средства технического контроля, включая видеорегистратор и трекер, предназначенные для отслеживания маршрутов передвижения объектов наблюдения.

Вместе с тем злоумышленник помогал собирать информацию об адресах и автомобилях лиц, представляющих интерес для СБУ, с помощью интернет-приложений и поисковых систем.

В ведомстве уточнили, что во время допроса Васин-младший признался в содеянном, а также раскрыл детали других преступлений. В частности, он рассказал о слежке Корбы и его отца за двумя другими сотрудниками Минобороны России.



Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Все участники, включая Корбу и Васина-старшего, а также Зинаиду Серебрицкую, действовали по заданию СБУ.

Исполнителем преступления был Корба, прошедший стрелковую подготовку в Киеве. Роль Серебрицкой заключалась в том, что она передала исполнителю ключ от входной двери в подъезд, где произошло нападение.

В день покушения мужчина проник в дом, дождался генерала на лифтовой площадке и выстрелил четыре раза. В результате Алексеева госпитализировали. СМИ указывали, что его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Позже Корбу задержали в Дубае и экстрадировали в Россию. Одновременно с этим в Москве задержали Васина. Оба признали свою вину. Однако Серебрицкая покинула страну за день до преступления. Установлено, что она являлась гражданкой Украины и ранее носила фамилию Антонюк.

