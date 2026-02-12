Форма поиска по сайту

12 февраля, 09:57

Общество

Жителям Центральной России пообещали мягкое окончание зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) России ждет мягкое окончание зимы, заявил в своем телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, минувшей ночью, 12 февраля, температура на метеостанции ВДНХ в Москве составила 5,5 градуса мороза при норме февраля в 11,1 градуса ниже нуля. При этом сутками ранее было 14 градусов мороза. В это же время разброс ночных температур в Подмосковье составил от 5 до 10 градусов ниже нуля.

"Сейчас в столице нашей Родины 5,2 градуса мороза. Небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней кромкой 600 метров", – указал специалист.

В Москве фиксируется умеренный снег с ухудшением видимости до 4,6 километра, влажность 86%, южный и юго-восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду и атмосферное давление в 734,2 миллиметра ртутного столба.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором ложбины атлантического циклона, генерирующего поля снеговых туч – в переводе на воду ожидается до 5 миллиметров осадков при ощутимом росте температурного фона до 0–3 градусов ниже нуля", – указал Тишковец.

При этом на западе и севере центральной части России концентрируются густые поля снеговых туч. Наибольшее количество осадков ожидается в центре европейской части страны, на Вологодчине и в Верхневолжье. При этом юг и юго-восток останется в зоне влияния погожего азиатского антициклона.

"Взаимодействие этих атмосферных вихрей сформирует устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему температурный фон в средних широтах не только вернется в свое климатическое русло, но и немного превысит определенные за последние 30 лет показатели", – сказал эксперт.

Днем на Русском севере ожидается 15–20 градусов мороза, в Коми и в Поморье – 10–15 градусов ниже нуля, в северных районах Средней полосы России будет от 3 до 8 градусов мороза, а в Среднем Поволжье – от 8 до 13 градусов ниже нуля. При этом в Центральной России ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, на юге – 4–9 градусов тепла, а в районе Сочи – до 10–15 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказывали, что в столице за 12 февраля может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Из-за снегопада в Москве и Подмосковье высота снежного покрова может вырасти на 6 сантиметров.

Предварительно, в течение дня выпадет около 3–6 миллиметров осадков. Из-за непогоды жителям и гостям Москвы советовали пересесть на метро для поездок по городу.

Снегопады накрыли Московский регион

общество

