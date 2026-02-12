Форма поиска по сайту

12 февраля, 16:38

Транспорт

"Организатор перевозок" опроверг сведения о препятствовании оплате проезда в трамвае № 38

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о том, что контролеры препятствовали оплате проезда в трамвае № 38, не соответствует действительности, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что контролеры якобы заблокировали пассажира в транспорте и не давали ему оплатить билет.

В пресс-службе пояснили, что 3 февраля молодой человек зашел в салон, не оплатив проезд. Контролеры подошли к нему на следующей остановке, после чего он попытался покинуть трамвай, чтобы избежать административного наказания. Затем сотрудники вызвали полицию на конечную остановку, однако пассажир вышел раньше, не дождавшись прибытия наряда.

В ведомстве напомнили, что сразу при входе необходимо оплатить проезд и убедиться в подтверждении операции вне зависимости от способа оплаты, включая СБП. Если пассажир не согласен с действиями контролера, он вправе обжаловать их в законном порядке.

Ранее безбилетник в Москве плеснул в лицо женщине горячим напитком из-за замечания. Инцидент произошел на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. После случившегося женщина обратилась за медпомощью.

транспортгород

