Sun: шотландский поезд из Гарри Поттера прекратит работу из-за денежных проблем

Фото: AP Photo/John Raoux

Шотландский поезд "Якобитский экспресс", известный также как "Хогвартс-экспресс" из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить работу из-за финансовых проблем и споров о безопасности. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

Проблемы компании West Coast Railways (WCR), владеющей составом, начались после проигрыша в 2023 году иска по вопросу безопасности дверей. Суд тогда обязал установить на дверях вагонов центральные замки, что потребовало от фирмы инвестиций в размере 7 миллионов фунтов.

В настоящее время WCR все еще не утвердила расписание поезда на 2026 год.

Отмечается, что каждый год "Якобитский экспресс" перевозил около 70 тысяч пассажиров и приносил экономике Шотландии около 19,3 миллиона фунтов ежегодно, включая доходы от продажи билетов.

"Если поезд перестанет функционировать, пострадает весь сектор туристического бизнеса в Форт-Уильяме и Маллайге", – добавили в материале.

