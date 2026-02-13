Форма поиска по сайту

13 февраля, 12:07

Транспорт
Sun: шотландский поезд из Гарри Поттера прекратит работу из-за денежных проблем

Шотландский поезд из Гарри Поттера прекратит работу из-за денежных проблем

Фото: AP Photo/John Raoux

Шотландский поезд "Якобитский экспресс", известный также как "Хогвартс-экспресс" из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить работу из-за финансовых проблем и споров о безопасности. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

Проблемы компании West Coast Railways (WCR), владеющей составом, начались после проигрыша в 2023 году иска по вопросу безопасности дверей. Суд тогда обязал установить на дверях вагонов центральные замки, что потребовало от фирмы инвестиций в размере 7 миллионов фунтов.

В настоящее время WCR все еще не утвердила расписание поезда на 2026 год.

Отмечается, что каждый год "Якобитский экспресс" перевозил около 70 тысяч пассажиров и приносил экономике Шотландии около 19,3 миллиона фунтов ежегодно, включая доходы от продажи билетов.

"Если поезд перестанет функционировать, пострадает весь сектор туристического бизнеса в Форт-Уильяме и Маллайге", – добавили в материале.

Ранее компания Xiaomi представила линейку новых аксессуаров Harry Potter Edition. Все устройства выполнены в тематике франшизы "Гарри Поттер". В коллекцию вошли беспроводная колонка, внешний аккумулятор, клавиатура и мышь.

Отмечалось, что колонка имеет защищенный от воды и пыли корпус по стандарту IP67, динамик мощностью 4 ватта и автономность до 5 часов работы. В свою очередь, представленная мышь использует передовой сенсор PixArt PAW3395 и работает как в проводном, так и в беспроводном режиме.

