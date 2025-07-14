Компания НВО показала первое фото со съемок сериала о Гарри Поттере

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Телекомпания HBO показала первое фото со съемочной площадки сериала про Гарри Поттера. Снимок был размещен на странице компании в одной из соцсетей.

На кадре представлен главный персонаж сериала, которого играет Доминик Маклафлин. На сайте Warner Bros. Discovery уточняется, что съемки сериала начались на студии Warner Bros. в британском Ливсдене.

Ранее стало известно, что на роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли были выбраны Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут соответственно. Роли Люциуса и Драко Малфоев достались Джонни Флинну и Локсу Пратту.

Джон Литгоу сыграет в сериале директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, а роль Рубеуса Хагрида исполнит Ник Фрост. Премьера запланирована на 2027 год.

