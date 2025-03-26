Deadline: актер Ник Фрост может исполнить роль Хагрида в сериале о Гарри Поттере

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Британский актер Ник Фрост может исполнить роль Рубеуса Хагрида в сериале по книгам о Гарри Поттере. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Deadline.

По информации СМИ, в ближайшее время актер может заключить контракт на участие в сериале. Вместе с тем издание отметило, что студия HBO, которая занимается производством сериала, продолжает собирать актерский каст проекта.

Американский актер Джон Литгоу ранее подтвердил, что сыграет в сериале Альбуса Дамблдора. Он рассказал, что предложение для него было неожиданным, а также добавил, что к концу съемок сериала ему, вероятно, исполнится 87 лет.

Ожидается, что съемки первого сезона "Гарри Поттера" стартуют летом. Они пройдут в Ливсдене, где снимались фильмы, заявил американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery.

Изначально первый сезон планировали выпустить в 2026 году, однако позже релиз перенесли на 2027-й.