Инсайдер Рихтман: Киллиан Мерфи может сыграть злодея в сериале о Гарри Поттере

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Актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в "Оппенгеймере" и "Острых козырьках", может сыграть профессора Квиринуса Квиррелла в сериале о Гарри Поттере. Об этом сообщает инсайдер Дэниэл Рихтман на сайте Patreon.

В СМИ подчеркнули, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки, официального кастинга еще не было.

Профессор Квиррелл является первым антагонистом серии. Он сделал из себя сосуд для главного злодея Волан-де-Морта. В оригинальном фильме "Гарри Поттер и философский камень" 2001 года роль Квиррелла досталась актеру Иэну Харту.

Между тем съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года. Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery анонсировал начало съемок в Ливсдене, где ранее снимались фильмы.

Как писали СМИ, профессора Северуса Снейпа в сериале может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду. Как утверждают журналисты, мужчине пока только предложили роль, но неизвестно, начались ли официальные переговоры.

Американский телеканал HBO также сообщил, что показ сериала планировался на 2026 год, однако релиз перенесли на 2027-й.