Variety: съемки сериала о Гарри Поттере начнутся в 2025 году

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery анонсировал начало съемок сериала о Гарри Поттере летом 2025 года в Ливсдене, где ранее снимались фильмы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Variety.

В кастинге на главные роли поучаствовали 32 тысячи детей. Отборочная команда каждый день просматривает от 500 до тысячи человек для формирования окончательного решения.

Как указал журнал, режиссеры постараются максимально детализировать картину, чтобы "по-настоящему углубиться в сюжетные линии персонажей" и как можно подробнее раскрыть каждого из них.

Между тем кастинг открыли в сентябре прошлого года. Однако пока нет информации, кто сыграет роли главных героев в сериале.

Ранее СМИ писали, что профессора Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду. Как утверждают журналисты, мужчине пока только предложили роль, но неизвестно, начались ли официальные переговоры.

Тем временем американский телеканал HBO сообщил, что показ сериала планировался на 2026 год, однако релиз перенесли на 2027-й.