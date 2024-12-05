HBO назвал дату выхода сериалов "Гарри Поттер", "Эйфория" и приквела "Игры престолов"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Американский телеканал HBO рассказал о предстоящих релизах нескольких ожидаемых сериалов на 2025–2027 годы. Об этом сообщает Variety со ссылкой на главу департамента международного стриминга Warner Bros. Жан-Бриак Перретт.

В феврале следующего года на экраны выйдет третий сезон комедийного хита "Белый лотос", который снимут в Таиланде. Роли исполнят Уолтон Гоггинс, Кэрри Кун и Наташа Ротвелл. Весной зрители также смогут увидеть второй сезон сериала "Одни из нас", а летом появится приквел "Игры престолов" под названием "Рыцарь Семи Королевств".

Кроме того, третий сезон драмы "Эйфория" начнут показывать в начале 2026 года. В главных ролях снова снимутся Зендая, Джейкоб Элорди и Сидни Суини.

Между тем фанаты Гарри Поттера смогут посмотреть новый сериал, посвященный знаменитой вселенной. Изначально его показ планировался на 2026 год, однако релиз перенесли на 2027 год.

"Начинается 10-летнее путешествие по сериалу "Гарри Поттер", чему мы очень рады. И я бы сказал, что это может стать самым большим событием, когда мы доберемся до этого сериала", – сказал Перретт.

Ожидается, что роли главных друзей исполнят актеры-новички, а взрослых сыграют известные артисты. Например, Дамблдором может стать британский актер Марк Райлэнс.

Также в число ожидаемых проектов вошли продолжение "Дома дракона" и возможный фильм по мотивам "Игры престолов".

Ранее создатель и шоураннер телесериала "Отчаянные домохозяйки" Марк Черри спустя 20 лет заявил, что хочет снять приквел. Он уточнил, что "около 70 тысяч человек" спрашивали его о перезагрузке. И у него есть идеи, как это сделать, добавил сценарист.

