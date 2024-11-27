Премьера сериала "Первый номер" прошла в кинотеатре "Художественный"

В кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера российского сериала "Первый номер". Это история из жизни редакции глянцевого журнала.

В центре сюжета оказывается популярный писатель Константин Иноземцев. Его неожиданно назначают главным редактором глянцевого журнала, который скоро прекратит выпускаться. Главный герой берется за новую работу, чтобы доказать всем свой профессионализм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.