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27 ноября, 00:00

Культура

Премьера сериала "Первый номер" прошла в кинотеатре "Художественный"

Премьера сериала "Первый номер" прошла в кинотеатре "Художественный"

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В кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера российского сериала "Первый номер". Это история из жизни редакции глянцевого журнала.

В центре сюжета оказывается популярный писатель Константин Иноземцев. Его неожиданно назначают главным редактором глянцевого журнала, который скоро прекратит выпускаться. Главный герой берется за новую работу, чтобы доказать всем свой профессионализм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культурасериалывидеоЕкатерина КузнеченковаОльга Ламбрехт
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