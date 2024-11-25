25 ноября, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка Третьяковской галереи открылась на ВДНХ
Выставка Третьяковской галереи открылась в Центральном павильоне на ВДНХ. Там можно увидеть около 40 работ. Экспозиция "#ТретьяковканаВДНХ" работает до сентября 2025 года.
В мемориальной квартире Святослава Рихтера стартовала выставка под названием "Вокруг Кармен". Посетителям расскажут как образ цыганки, издревле существовавший в испанском фольклоре, стал популярным архетипом в искусстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.