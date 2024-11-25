"Культура за 100 секунд": выставка Третьяковской галереи открылась на ВДНХ

Выставка Третьяковской галереи открылась в Центральном павильоне на ВДНХ. Там можно увидеть около 40 работ. Экспозиция "#ТретьяковканаВДНХ" работает до сентября 2025 года.

В мемориальной квартире Святослава Рихтера стартовала выставка под названием "Вокруг Кармен". Посетителям расскажут как образ цыганки, издревле существовавший в испанском фольклоре, стал популярным архетипом в искусстве.

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