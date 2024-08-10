Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Маргулис

"Откройте, Давид": Евгений Маргулис

Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Выставка "О себе – о вечном" открылась в доме-музее Марины Цветаевой

"Сити": топ-3 спектакля в Москве

"Сити": какие спектакли можно посмотреть в столице с августа по октябрь

"Звезды советского экрана": "Начальник Чукотки"

Новости мира: ДТП с автобусом произошло в пригороде Анкары в Турции

Выставка к 135-летию Анны Ахматовой пройдет в доме-музее Марины Цветаевой

Выставка "Мем. Маяковский" открылась в центре "Зотов"

Выставка "Мем. Маяковский" стартовала в центре "Зотов"

Музыкант и Заслуженный артист России Евгений Маргулис провалился в сон Льюиса Кэррола на сцене театра кукол. Прошлый театральный сезон "образцовцы" закончили громкой премьерой, спектаклем – "Алисы в Стране чудес" –, в котором Маргулис играет Маргулиса в компании десятка картонных Алис, кролика и танцующих устриц, сошедших точно со страниц альбома Терри Гиллиама.

Как идея квартирника превратилась в музыкальную сказку? Можно ли играть на сцене, ничего не играя? При чем тут Владимир Высоцкий и какая доза рок-н-ролла нужна каждому, чтобы чувствовать себя счастливым?

О музыке, современном поколении и театре смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуратеатрвидео
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика