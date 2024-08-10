"Откройте, Давид": Евгений Маргулис

Музыкант и Заслуженный артист России Евгений Маргулис провалился в сон Льюиса Кэррола на сцене театра кукол. Прошлый театральный сезон "образцовцы" закончили громкой премьерой, спектаклем – "Алисы в Стране чудес" –, в котором Маргулис играет Маргулиса в компании десятка картонных Алис, кролика и танцующих устриц, сошедших точно со страниц альбома Терри Гиллиама.

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