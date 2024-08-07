Посетителям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о развитии технологий

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" представили множество технологичных экспонатов, в том числе симуляторы поездов "Иволга" и "Москва-2024". А еще там разместили специальный телепорт, который транслирует прямой эфир Москвы 24.

Также на фестивале рассказывают о достижениях столицы в области медицины, городского хозяйства, транспорта и других сферах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.