07 августа, 17:30Город
Посетителям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о развитии технологий
На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" представили множество технологичных экспонатов, в том числе симуляторы поездов "Иволга" и "Москва-2024". А еще там разместили специальный телепорт, который транслирует прямой эфир Москвы 24.
Также на фестивале рассказывают о достижениях столицы в области медицины, городского хозяйства, транспорта и других сферах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.