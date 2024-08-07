Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 17:30

Город

Посетителям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о развитии технологий

Посетителям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о развитии технологий

Главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко рассказала, какое оборудование используется в больнице

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Посетителям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о развитии технологий

Собянин рассказал, как изменится Киностудия им Горького после модернизации

Новости градостроительного комплекса

"Мой район. Новости": городскую дачу открыли в музее-заповеднике "Царицыно"

Манулу Тимофею из Московского зоопарка привезли пару из Новосибирска

"Интервью": Владимир Платонов – о роли Мосгордумы в жизни столицы

Количество столичных ФОКов станет в два раза больше к 2030 году

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" представили множество технологичных экспонатов, в том числе симуляторы поездов "Иволга" и "Москва-2024". А еще там разместили специальный телепорт, который транслирует прямой эфир Москвы 24.

Также на фестивале рассказывают о достижениях столицы в области медицины, городского хозяйства, транспорта и других сферах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений ДукоАлина ГилеваМария Антропова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика