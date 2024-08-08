Международная фотовыставка "Большие города в Москве" откроется в столице

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

В столице открывается международная фотовыставка "Большие города в Москве", которая объединит работы представителей стран БРИКС, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

Пр ее словам, посмотреть на образы мегаполисов в объективах 14 фотографов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР можно будет до 8 сентября. Экспозиция включает снимки Санкт-Петербурга, Рио-де-Жанейро, Мумбаи и других городов.

"Участники проекта приедут на открытие и на протяжении недели будут проводить съемки в Москве. Их работы лягут в основу книги о столице", – добавила Сергунина.

Выставка станет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она пройдет на 10 площадках, главной из которых станет подземный музей парка "Зарядье". На ВДНХ фотографии представят на площади рядом с павильоном № 36 "Музей кино", у фонтана "Золотой колос" и южного входа в парк "Останкино". Среди других площадок – улица Арбат, парк "Красная Пресня", Покровский и Яузский бульвары.

Помимо этого, в малом амфитеатре парка "Зарядье" мастера с мировым именем проведут лекции и практические занятия.

Выставку организовали столичный комитет по туризму и Школа дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Проект курирует арт-директор крупного фестиваля фотографии и модератор международных выставок Ирина Чмырева.

Ранее на интерактивной выставке "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" представили новую экспозицию, позволяющую гостям совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург.

"Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" открылась 1 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в одноименном центральном выставочном зале. Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

При этом сама выставка делится на две части. Первая рассказывает прошлое и настоящее столичного транспорта, а вторая – его будущее.

