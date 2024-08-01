Интерактивная выставка "Московский транспорт 2030" открылась в "Манеже"

Фото: пресс-служба Транспортного комплекса Москвы

Интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" открылась 1 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в одноименном центральном выставочном зале. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Экспозиция представляет из себя 20 интерактивных площадок на 9 тысячах квадратных метров. Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года.

Оценить первые экспонаты горожане могут уже рядом с "Манежем". Например, там выставили новейшие поезда "Иволга 4.0", "Москва-2024" и обновленный электробус "КамАЗ". При этом каждый желающий может зайти в кабину машиниста или водителя, потрогать там кнопки и рычаги или сделать фото. Сопровождать гостей будет виртуальный помощник Александра, которая подробно расскажет про каждую площадку и ответит на вопросы о транспорте.

Внутри выставка делится на две части. Первая рассказывает прошлое и настоящее столичного транспорта, а вторая – его будущее. Так, первая часть экспозиции "Путь пассажира" перенесет посетителей на 10 лет назад. Их ждет интерактивное путешествие от дома до центра города, в котором они смогут сравнить все изменения, прошедшие с Москвой. Специалисты в натуральную величину воссоздали улицы, дворы, остановки и даже вестибюль станции метро.

На второй части выставки горожанам представят новинки, перспективные разработки и планы по развитию столичного транспорта на ближайшие 16 лет. Например, среди экспонатов – "роборуки", которые собирают автомобили, или несколько моделей столичного автобренда.

Кроме того, гостям представится возможность стать первыми "пассажирами" виртуального рейса высокоскоростной магистрали ВСМ-1, создать свою собственную станцию метро в реальную величину либо попробовать себя в роли машиниста поезда, водителя электробуса, трамвая или капитана речного электросудна в симуляторе.

На показе также выставили отечественный электрокар "Атом", "Москвич 3е" Дорожного патруля ЦОДД, а также прототип нового электроавто. При этом в режиме реального времени посетители увидят на 3D-карте, как по городу курсирует транспорт, работают светофоры и камеры, а также узнают, как ЦОДД следит за ситуацией на дорогах и какие данные поступают сотрудникам Ситуационного центра.

В рамках детской программы на цокольном этаже для юных москвичей открылся семейный досуговый центр, где в игровой форме малышей познакомят с правилами дорожного движения, расскажут о работе городского транспорта и проведут им экзамен, за который они получат "водительское удостоверение".

Организаторы также оборудовали на выставке кафе с вендинговыми аппаратами, где гости смогут отдохнуть. Также там выставили стенд работодателя, на котором каждому желающему представится возможность пройти тест на профориентацию экспресс-собеседование и даже стать частью команды Московского транспорта.

Более подробную информацию можно узнать на сайте форума-фестиваля, а также в приложениях "Московский транспорт" и "Метро Москвы". Кроме того, в них же появились онлайн-экскурсии с текстовой и аудиоинформацией об экспозиции в "Манеже".

Форум "Территория будущего. Москва 2030" открылся 1 августа и продлится до 8 сентября. В рамках фестиваля каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности.

Посетители форума смогут узнать о футуристических проектах, а также познакомиться с передовыми технологиями и городскими программами, которые преображают город.

