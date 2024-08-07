Посетителям форума-фестиваля "Москва 2030" расскажут о развитии технологий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка, посвященная цифровым сервисам мегаполиса, открылась на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Сотрудники департамента информационных технологий составили краткий путеводитель по инсталляциям.

На данный момент сервисы и услуги цифровой экосистемы города используют свыше 15,9 миллиона человек, рассказала глава отдела выставочной деятельности ведомства Анастасия Шарова. Она отметила, что департамент подготовил интерактивные арт-пространства и инсталляции для знакомства гостей с решениями, которые призваны повысить уровень удобства и безопасности жизни в мегаполисе.

"Экспозиция совмещает развлекательный и познавательный элементы: взаимодействуя с объектами, можно не только получить яркие эмоции, но и узнать больше о цифровых решениях столицы, которые делают ее одним из самых умных городов в мире. Гостей площадки "Цифровые технологии Москвы" ждет погружение в историю развития столичных сервисов, а также метавселенная ВДНХ", – цитирует Шарову портал мэра и правительства столицы.

Центральная арт-инсталляция, которая получила название "Время сервисов", была приурочена к 30-летию Рунета. Посетителям представится возможность подробнее узнать о том, как происходило внедрение и развитие технологий в Москве с 1994 года. В зеркальных конструкциях интерактивного пространства гости увидят отражение прошлого и настоящего умного мегаполиса с его исторической застройкой и инновационными технологиями.

При этом в качестве главных героев экспозиции выступят сами жители столицы, поскольку именно они решают, как будет выглядеть Москва, ведь все цифровые проекты реализуются для их комфорта и удобства. Внутри арт-инсталляции гостям предстоит изучить метавселенную главной выставки страны, которая была создана на базе цифрового двойника города.

Другая инсталляция – "Счетчики" – продемонстрирует гостям рост востребованности онлайн-сервисов и ИТ-проектов, которые реализуются в городе. Посетителям расскажут, сколько человек оформили единый читательский билет, как часто москвичи пользуются электронной медицинской картой и возможностями дневника "МЭШ" и сколько жителей города поддержали различные инициативы в рамках проекта "Активный гражданин", а также о прочих сервисах и услугах.

Более подробно узнать о том, как технологичные проекты Москвы помогают уделять внимание каждому жителю, и познакомиться с полной экспозицией, посвященной 30-летию Рунета, посетители форума смогут в павильоне "Умный город" на ВДНХ, все экспонаты которого являются интерактивными.

Между тем в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится неделя финансовой грамотности. Местом ее проведения станет павильон "Заповедное посольство" парка "Зарядье". На протяжении семи дней гостей будет сопровождать последняя разработка российских инженеров робот Арди.

