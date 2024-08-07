Робот Арди поможет гостям "Москвы 2030" повысить уровень финграмотности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неделя финансовой грамотности пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" с 23 по 29 августа. Всю неделю гостей будет сопровождать последняя разработка российских инженеров робот Арди, рассказала глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"На Неделе финансовой грамотности в этих (финансовых. – Прим. ред.) вопросах помогут разобраться наши цифровые помощники – роботы, VR-тренажеры, мультимедийные экраны", – привели слова Зяббаровой на портале мэра и правительства Москвы.

Например, с Арди посетители смогут обсудить финансовые вопросы – он расскажет о планировании и ведении личного бюджета, а также что такое страхование и формирование сбережений. Помимо этого, робот может сочинять стихи, загадывать загадки и шутить.

При разработке ученые оснастили его технологией искусственного интеллекта, благодаря чему Арди может общаться с гостями как обычный человек. Кроме того, робот умеет воспроизводить более 600 эмоциональных выражений.

Помимо этого, VR-тренажеры погрузят горожан в виртуальный мир, где они смогут отработать навыки разумного финансового поведения. Например, они узнают, как банки оценивают заемщиков, какие товары подлежат обмену или возврату, что можно застраховать и как получить налоговые вычеты.

Посетителей также ждет экспресс-диагностика. На интерактивных панелях они смогут узнать, умеют ли они распоряжаться личными средствами, инвестировать, а также склонны ли они к спонтанным покупкам. После гости получат необходимые советы, ссылки на текстовые и видеоматериалы для изучения соответствующих вопросов.

В качестве специального подарка пришедших ждет электронный финансовый оракул, который составит для гостей мероприятия уникальное предсказание. В свою очередь, другая экспозиция перенесет москвичей в прошлое, где они познакомятся с историей инструментов, созданных для подсчета наличных денежных средств и проверки купюр на подлинность.

Между тем в аудиокиоске гости проверят свой "финансовый слух", попробовав угадать названия прослушанных звуковых дорожек. Роботы-баристы пригласят посетителей на кофе и лимонад, приготовленные по авторским рецептам. Все мероприятия Недели финансовой грамотности открытые и бесплатные.

В рамках фестиваля "Москва 2030" организаторы также подготовили для гостей семейный маршрут, посвященный теме долголетия. Интерактивное пространство "Бульвар московского долголетия" заработало в Гостином Дворе.

Гостям предлагают разгадать тематический кроссворд с интересными фактами о долголетии. Также они смогут увидеть "Древо жизни" – главный объект выставки, который призывает граждан заботиться о своем здоровье.

