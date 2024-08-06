Москва 24 установила станции "телепортации" на площадках форума "Территория будущего"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Телеканал Москва 24 для освещения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" установил в городе "Телепорт М24", который позволит погрузиться в атмосферу мероприятия в режиме реального времени и узнать больше о предстоящих событиях и стратегии развития столицы до 2030 года.

Соответствующую телевизионную медиастанцию придумал еще в 2013 году главный продюсер телеканала Дмитрий Грачев. По его словам, для этой разработки долго не могли найти подходящее мероприятие, чтобы ее продемонстрировать. Он уточнил, что форум-фестиваль является самой оптимальной площадкой, которая позволит показать все современные технологии и разнообразные форматы "Телепорта М24".

Кроме того, медиастанция позволяет выходить в прямой эфир без участия съемочной группы, таким образом экономя средства, необходимые для выезда корреспондента на место событий.

"Корреспондент приезжает, подходит к "Телепорту М24" и идентифицирует себя. Система его распознает. Подается запрос на канал о выходе в прямой эфир", – рассказал Грачев.

Он добавил, что медиастанция оснащена профессиональной камерой с изменяемым фокусным расстоянием, записью звука и с управляемой диафрагмой, которая "ловит" корреспондента и двигается вместе с ним. Сама камера, как утверждает главный продюсер, является автономной, но полностью управляемой из программно-аппаратного комплекса, установленной на телеканале.

"В этом, собственно, основное ноу-хау, что это не просто камера мобильного телефона, которая что-то снимает, а это сигнал, полностью контролируемый нашими техническими и эфирными службами", – объяснил Грачев.

Командой телеканала также было создано специальное программное обеспечение, позволяющее оперативно передавать новости с сайта М24.ru на экран "Телепорт М24". Теперь, когда редакция размещает материалы на тему форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", они автоматически адаптируются в видеоконтент и попадают в эфирную сетку телепортов. Кроме того, на медиаэкранах появляется синхронизированная с эфиром телеканала информация – часы и прогноз погоды.

"Всегда классно быть первыми. Этого никто не делал. Это амбициозный, сложный технический проект, который мы будем развивать. Я хочу в будущем расширить опции "Телепорта М24" – добавить возможность загружать свое видео, сделать его "окном входа" к нам в редакцию, в наш телеэфир для каждого", – подчеркнул Грачев.

"Телепорт М24" теперь будет размещен на флагманских площадках форума-фестиваля – Болотной площади, в парках "Зарядье", "Музеон" и в "Лужниках". Первые медиастанции уже установили на Тверской площади и в Гостином Дворе.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

