На форуме-фестивале "Москва 2030" в "Сколкове" создали зимний город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с 1 августа по 8 сентября инновационный центр "Сколково" является частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На этой площадке была создана 145-метровая горка, рассказали представители пресс-службы АНО "Мой район" в беседе с Агентством "Москва".

Для гостей фестивального пространства был построен зимний город, где они смогут покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах, а также попробовать свои силы в скалолазании.

Особое место на этой площадке занимает горка, высота которой достигает 145 метров. Организаторы пристроили к ней два спуска, уводящие в противоположные стороны. На ней создали четырехполосную трассу для тюбинга, а также склон для катания на лыжах и сноуборде.

Специальное покрытие, которым оснастили горку, не деформируется летом, обеспечивая легкое скольжение по поверхности. Это позволяет использовать искусственные трассы как настоящий зимний склон.

При этом полосы для спуска на горных лыжах и тюбинге могут вместить одновременно до пяти человек. Каждый сеанс будет равен одному часу. К катанию будут допускаться посетители старше шести лет.



"Горка, представленная в "Сколкове" в рамках программы "Мой район" и фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030", абсолютно уникальна. Ее главное преимущество – возможность заниматься разными видами спорта на одной площадке. Горка предназначена для занятий сноубордингом, горными лыжами, для катания на тюбингах, а также оснащена скалодромом. Таким образом, здесь предлагаются бесплатные спортивные занятия на любой вкус", – цитирует агентство куратора спортивных площадок программы "Мой район", вице-чемпиона России 2010 года по вейкбордингу Антона Каторгина.



Вместе с тем внутри центральной части спортивного сооружения гости смогут воспользоваться бесплатным прокатом комплектов защиты, обуви и спортивного инвентаря. Там же они смогут пройти к раздевалкам.

Кроме того, на платформе будут организованы показательные выступления профессионалов в перечисленных дисциплинах.

Представители АНО подчеркнули, что эта площадка форума отражает принципы программы "Мой район", за счет реализации которой москвичи получают возможность заниматься спортом в любое время года.

Вместе с тем на территории мультиспортивной площадки в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля 3 августа откроется зона экстремальных видов спорта. Площадки оборудуют по нормам и регламентам проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту. При этом заниматься смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы.