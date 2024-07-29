Сергунина: в "Музеоне" откроют площадки для занятий серфингом и сапбордингом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные тренировки и показательные выступления пройдут в столице с 1 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Одни из самых масштабных спортивных объектов установили в парке искусств "Музеон" и инновационном центре "Сколково", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В "Музеоне" обустроили трассу для электрокартинга, площадки для занятий серфингом, сапбордингом и йогой. А в "Сколкове" оборудовали склоны с искусственным покрытием для катания на сноуборде, лыжах, ватрушках и хоккейные коробки", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

В парке покажут, как преображается городская среда по программе Сергея Собянина "Мой район". Одним из примеров станет благоустройство набережных, поэтому многие тренировки будут посвящены водным видам спорта.

Гости смогут потренироваться в серфинге на тренажере, который имитирует волну разной высоты. На площадке обустроили три бассейна: два для взрослых шириной семь метров каждый и один трехметровый для детей. К занятиям приглашают всех желающих старше 18 лет.

Еще два бассейна специалисты установили для каякинга и сапбординга. Инструкторы расскажут о технике гребли и о том, как правильно подобрать оборудование.

Также в рамках мероприятия посетителям предложат побывать в аэротрубе, которая станет частью футуристического арт-объекта, посвященного исследованию космоса.

Более того, в парке "Музеон" состоятся занятия по йоге в гамаках и тренировки по воркауту. Кроме того, для гостей старше 12 лет сделали гоночную трассу длиной 180 метров, на которой можно будет прокатиться на электрокарах. Каждый вторник здесь будут появляться именитые гонщики, а 1 августа к посетителям выйдет многократный победитель и призер соревнований по картингу Сергей Балдин.

"В Москве сейчас активно развиваются все виды спорта. Картинг, на мой взгляд, одно из самых увлекательных направлений. Он тренирует спортивные навыки: выносливость, логическое мышление, общую физическую форму, мышечную память и рефлексы, быстроту принятия решений", – сказал он.

В инновационном центре "Сколково" располагается один из самых больших спортивных объектов форума – двусторонняя горка длиной 145 метров и высотой восемь метров со специальным полимерным покрытием. Для гостей организуют занятия на сноуборде, лыжах и ватрушках.

На боковой стене горки установили скалодром с шестью трассами разного уровня сложности, а в другой зоне специалисты оборудовали горнолыжный тренажер. Помимо этого, в инновационном центре откроют одну большую и две маленькие хоккейные коробки.

Вместе с тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется маркет будущего "Сделано в Москве". Гости смогут его посетить на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни. Маркет организуют в рамках тематического трека "Москва 2030. Город бизнеса", в котором примут участие более 400 предпринимателей.

