Гости форума-фестиваля "Москва 2030" выберут аромат для столичных поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" гости площадки в Гостином Дворе смогут оценить фруктовые, цветочные и травяные ароматы, а также выбрать один из них для московских поликлиник. Голосование пройдет с 1 августа по 8 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Это станет вторым этапом отбора. Первый прошел в июне на городских улицах, в нем поучаствовали почти 50 тысяч человек. Первое место занял аромат свежей травы – за него отдали порядка 11 тысяч голосов.

Кроме того, горожане смогут оценить воздействие запахов в помещении с помощью арт-инсталляции "Аромат медицины". У запахов не будет названий и описаний. Их обозначат цифрами, чтобы москвичи ориентировались только на обоняние. Все ароматы гипоаллергенные и безопасные.

Город активно развивает столичную медицину. Для комфорта пациентов важна каждая деталь – вплоть до запахов. Доказано, что они могут снизить волнение и создать благоприятную и исцеляющую атмосферу.

Ранее сообщалось, что 1 августа в парке "Зарядье" откроется форум-фестиваль “Территория будущего. Москва 2030”. Для посетителей подготовили масштабную музыкальную программу, посвященную передовым технологиям и инновациям. Так, в день открытия фестиваля выступит известная пианистка Валентина Лисица. Ее концерт будет сопровождаться световым шоу.