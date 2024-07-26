Неделя финансовой грамотности пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неделя финансовой грамотности пройдет с 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке "Заповедного посольства" в парке "Зарядье", передает портал мэра и правительства Москвы.

Неделя финансовой грамотности в этом году пройдет под девизом: "Финансовая культура. Узнавай и действуй!" Москвичи смогут расширить свой финансовый кругозор, получить новые знания и навыки. Эксперты помогут разобраться в конкретных ситуациях и ответят на вопросы участников, отметила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

В программе свыше 100 мероприятий: квизы, мастер-классы, лекции, цифровые выставки, встречи с блогерами, консультации, кинолектории и интерактивы. Для детей подготовлены игры, мультфильмы и викторины. Юным посетителям также расскажут, как безопасно пользоваться банковскими картами и что нужно, чтобы накопить на мечту.

По словам Зяббаровой, на площадке Недели финансовой грамотности участников встретят бионические собаки-роботы, а в навигации поможет умный робот Арди. Также слушатели смогут погрузиться в виртуальную реальность при помощи VR-тренажеров.

На встречах эксперты расскажут о планировании и ведении семейного бюджета, воспитании финансовой грамотности у детей и правилах безопасного инвестирования. Они поделятся с участниками советами о том, как избежать спонтанных покупок и защитить права потребителя. Более того, проведут консультации по ипотечным кредитам, эффективным банковским инструментам и противостоянию уловкам мошенников.

Спикерами выступят эксперты городского Центра финансовой грамотности, главного управления ЦБ по ЦФО, управления ФНС РФ по Москве, крупнейших банков и страховых компаний, Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ, Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, МГУ имени Ломоносова, представители общественных и просветительских организаций, а также известные блогеры.

С помощью специального интерактивного опроса слушателям предложат определить уровень финансовых знаний, после прохождения которого каждому дадут индивидуальные рекомендации и советы, на какие мероприятия и программы стоит обратить внимание.

Самые активные слушатели получат призы. Памятные подарки предусмотрены для всех, кто выполнит задания маршрутного листа. Все мероприятия бесплатные, однако для участия в них может потребоваться регистрация.

Ранее сообщалось, что в рамках проводимого фестиваля комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего". Экспозиция расположится на большей части подземного пространства концертного зала парка "Зарядье". Гости узнают, как столица будет выглядеть в 2030 году, а также, какие знаковые объекты будут созданы в городе к тому моменту.