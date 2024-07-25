Планы по развитию Центрального транспортного узла представят на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На выставке "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" представят планы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ). Экспозиция будет организована в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

В специальной интерактивной зоне посетители смогут узнать о реализации проекта, направленного на улучшение транспортной инфраструктуры в разных регионах страны.

На сенсорных панелях будет представлена информация об инфраструктуре ЦТУ, а также скорости движения поездов и достопримечательностях, которые встречаются на пути их следования. Представители транспортного комплекса Москвы расскажут гостям об экспонатах выставки и ответят на все их вопросы.

По итогам реализации данного проекта железная дорога будет представлять собой основную связь между регионами. После запуска дополнительных составов, которые будут ходить до границ Московских центральных диаметров, интервал движения пригородных поездов между Москвой и прочими крупными центрами уменьшиться в шесть раз. При этом нагрузка на транспортную инфраструктуру тоже снизится на 20%. В свою очередь, мобильность жителей прилегающих территорий вырастет втрое.

"Мы улучшаем железнодорожное сообщение между Москвой и ближайшими областными центрами по поручению Сергея Собянина. В программе развития Центрального транспортного узла участвует 11 регионов с населением более 31 миллиона человек", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что на них приходится свыше 75% пригородных железнодорожных перевозок в России. По его словам, реализация проекта поможет значительно улучшить связь между городами, а также снизит нагрузку на автомобильные дороги.

В свою очередь, комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" мультимедийную экспозицию "Город будущего". Посетители выставки узнают, как Москва будет выглядеть в 2030 году. Они также выяснят, какие знаковые объекты будут созданы в городе к тому моменту.