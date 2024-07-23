Модные показы и лекции пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030" в "Зарядье"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Показы коллекций российских дизайнеров и лекции о том, как предсказывать модные тренды, пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". Программу подготовили представители столичного департамента культуры, сообщает портал мэра и правительства города.

Специальная коллекция "Белогорье" модного дома дизайнера Алены Ахмадуллиной будет представлена гостям фестиваля 22 августа на парящем мосту. Бренд, уже получивший известность за пределами страны, давно находит вдохновение в народно-художественном промысле и русском национальном костюме.

Посетители форума-фестиваля смогут изучить авторское переосмысление культурных феноменов Белгородской области. Речь идет об уникальной черноузорной вышивке и старооскольской глиняной игрушке. Они прослеживаются в силуэтах и принтах созданной дизайнерами одежды.

Уже на следующий день, 23 августа, свои работы представят зрителям молодые дизайнеры Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина.

Также во время фестиваля будут проводиться лекции известных модных экспертов. Гости получат возможность задать интересующие их вопросы стилисту Алексею Сухареву, а в качестве модератора встречи выступит визажист и популярный видеоблогер Елена Крыгина.

Кроме того, состоится лекция "Городские легенды: как искусственный интеллект стал работать с брендами одежды", на которой выступит основатель студии цифровой моды Ева Свиридова. Она расскажет посетителям о том, как за счет объединения усилий модельеров и нейросети можно создать креативный и востребованный продукт и при этом сэкономить ресурсы производителя.

В свою очередь, тренд-аналитик центра креативных индустрий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, редактор агентства Станислав Зимин объяснит гостям форума-фестиваля, как ориентироваться в способах прогнозирования модных тенденций. Он расскажет, в чем заключается закон цикличности и как проявляется взаимосвязь литературы, кино, музыки и моды. Кроме того, лектор уделит внимание влиянию культурных, социальных и геополитических факторов на формирование направлений в дизайне.

Все посетители фестиваля также смогут побывать на концерте "Русская симфоническая музыка. Лучшее", который состоится 23 августа.

Между тем в рамках форума-фестиваля в парке "Зарядье" состоится программа "Культурный город", на которой выступят музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах – от классики и фольклора до джаза.