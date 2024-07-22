Анастасия Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" представят новые технологии и инновации в социальной сфере, в том числе образовании. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, гости выставки смогут протестировать профессии будущего, посостязаться с искусственным интеллектом и сдать демоверсию вступительных экзаменов. Там же можно будет ознакомиться с 170 популярными направлениями колледжей Москвы.

В выставочных пространствах "Квартал профессий" и "Проспект знаний" гости ознакомятся с востребованными ИТ-специальностями, узнают о профессии генного инженера съедобных технологий и цифрового лингвиста. Посетителям расскажут, зачем эмоциям собственный дизайнер и куда пойти учиться, чтобы стать киберследователем или молекулярным диетологом.

Кроме того, в симуляционном центре представят оборудование, на котором обучаются студенты. Посетители увидят специальный 3D-сканер, который с помощью фотографий создает аватар человека. Такие слепки позволяют дизайнерам одежды работать без примерки. Экспозиция будет работать с 1 августа до 8 сентября. Вход на выставку свободный.

Ранее стало известно, что в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" пройдут дни открытых дверей на более чем 50 объектах городской инфраструктуры. Для гостей будет открыта выставка, посвященная 30-летию Рунета. Там собраны экспонаты, посвященные 30 годам работы над технологичными проектами.