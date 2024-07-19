Сергунина: десятки концертов пройдут в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" состоится программа "Культурный город", на которой выступят музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Они исполнят произведения в разных жанрах – от классики и фольклора до джаза", – отметила вице-мэр.

Кроме того, 9 августа гостей приглашают на музыкальную программу "Орган сквозь время", где выступит японская органистка Хироко Иноуэ с произведениями отечественных композиторов – Петра Чайковского, Георгия Свиридова и Олега Янченко, а также шедеврами европейской классики. На сцену вместе с ней выйдут оперная певица из Китая Шанжун Цзян и российская флейтистка Зоя Вязовская.

Между тем с 16 по 18 августа горожан ждут на фестивале юношеских оркестров мира. Среди его участников – коллективы из стран БРИКС и СНГ. При этом художественным руководителем проекта выступил народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

Также 4 сентября организуют концерт "Музыка сквозь века. Барокко". Перед посетителями выступят солисты Государственного академического Большого театра России и капеллы "Русская консерватория".

Помимо этого, на "Москве 2030" посетители смогут построить город с помощью нейросетей. На мультимедийной экспозиции столичного градостроительного комплекса "Город будущего" представят новые технологии строительства.

На интерактивной экспозиции гостям расскажут о комплексном развитии территорий, современной архитектуре, балансе жилой и нежилой недвижимости и создании комфортной среды для жизни. С помощью нейросети москвичи и туристы смогут сами смоделировать город будущего.