В эти выходные жителей и гостей столицы ждет гастропрограмма "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный, Камергерский и Столешников переулки, части Тверского и Страстного бульваров 20 и 21 июля станут пешеходными. В выходные для жителей подготовлена большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, на пешеходных улицах горожане смогут посетить спортзал под открытым небом и поиграть в бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки, попрыгать на батуте и покрутить педали сайкла. Для поклонников настольных игр подготовят столы для фингерскейтинга, также можно будет сыграть в дженгу, деловую игру "Отреставрируй Москву", настольные футбол и хоккей.

Участники проектов "Уличный артист" и "Уличный артист в парках" Московского продюсерского центра помогут создать особую атмосферу. С 18:00 до 20:00 они выступят на площадках около Московской государственной консерватории имени Чайковского, возле ресторана № 13, а также вблизи музыкального театра "Геликон-опера". Koke's Spirit, FireStrings, Andrew Den и другие музыканты исполнять авторские песни и кавер-версии.

Площадка фестиваля "Усадьбы Москвы" расположится на Тверском бульваре. Там посетителям предложат отправить письмо на почтовой станции, поиграть в серсо, бадминтон и городки. В ходе лекций москвичам и туристам расскажут о бальных традициях и особенностях жизни дворян.

Также центральная площадка городского чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага" переедет с Чистопрудного бульвара на Большую Никитскую улицу. В прошлые выходные, 13 и 14 июля, в нем поучаствовали свыше 1,5 тысячи человек.

На Большой Дмитровке во дворе мехового холодильника сделают зону отдыха. Жители смогут сыграть в настольные игры и теннис, а также потанцевать под диджей-сеты. Музыка будет звучать с 20:00 до 01:00 в субботу и с 20:00 до 22:00 в воскресенье.

Кроме того, на Тверском бульваре поставят мобильный туристический информцентр, откуда будут отправляться бесплатные экскурсии по городу. Так, "Литературная Москва" для детей состоится в 11:00, "Москва театральная" – в 18:00, "Булгаковская Москва" – в 20:00 и "Ночные огни Москвы" – в 22:00. В выходные в 19:00 и 20:00 с Тверской площади от туристско-информационного центра будет отправляться пешеходная экскурсия по маршруту "Огни ночной Москвы".

Помимо экскурсий, на площадке проекта "Московское чаепитие" для гостей организуют викторины, мастер-классы, лекции и театрализованные представления. Также горожане могут попробовать там ледяной чай, посмотреть выступления артистов или посетить открытый кинотеатр. Сеансы начнутся в 21:00 20 июля и продлятся до 01:00 21 июля.

На Большой Никитской улице и в Камергерском переулке появятся мобильные станции "Чай Москва". Посетители смогут попробовать пять чайных купажей.

С утра 20 июля и до вечера 21 июля рестораны и кафе на пешеходных улицах будут подавать на летних верандах семейные завтраки, обеды и ужины. Также заведения выставят уличные стойки с прохладительными напитками, мороженым и закусками, а вечером – с коктейлями. Ими могут воспользоваться люди, которые захотят взять еду навынос.

Все желающие могут пройти единым гастрономическим маршрутом по всему центру Москвы. Развлечения и угощения предложат свыше 120 магазинов и точек общепита. За прошлые выходные выручка таких заведений на пешеходных улицах увеличилась в среднем на 20%. Часть средств владельцы направили на поддержку бойцов СВО.

Вечером на Большой Никитской улице выступят диджеи, а на Тверской площади – артисты проекта "Фабрика музыки". Также на Тверском бульваре оборудуют ночной маркет "Сделано в Москве", где будет представлено порядка 20 российских брендов одежды, косметики, сувениров и аксессуаров.

Водителей предупредили, что с 06:00 20 июля до 23:59 21 июля будут перекрыты улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок. Ограничения коснутся улицы Большой Бронной и переулков Дмитровского, Малого Кисловского, Брюсова, Леонтьевского, Калашного.

Для движения транспорта будет организовано двустороннее движение в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках. Запрещена парковка, в том числе для резидентов, с 00:00 19 июля до 23:59 21 июля.

Ранее сообщалось, что 19 июля в столице пройдет серия развлекательных мероприятий в честь Дня Москвы-реки. На фестивальных площадках москвичи могут заняться зумбой, йогой или бачатой, принять участие в мастер-классе по созданию летнего макияжа и посетить благотворительный концерт. Некоторые мероприятия платные, требуется предварительная регистрация.