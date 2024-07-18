В столице пройдет серия развлекательных мероприятий в честь Дня Москвы-реки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серия развлекательных мероприятий в честь Дня Москвы-реки, который отмечается 19 июля, пройдет в столице в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На фестивальных площадках с видом на Москву-реку горожане могут заняться зумбой, йогой или бачатой, принять участие в мастер-классе по созданию трендового летнего макияжа и посетить благотворительный концерт. Так, в 10:00 в Нагатинском Затоне, на набережной на улице Корабельной, пройдет занятие по зумбе. Фитнес-тренировка состоится в формате танцевальной вечеринки под латиноамериканские и мировые хиты.

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной для москвичей и туристов в 08:00 пройдет занятие "Звуковой цигун: восемь основ". Участники выучат упражнения, которые комплексно и системно воздействуют на организм. Занятие платное, необходима регистрация на сайте.

На этой же площадке в 10:00 состоится тренировка по миофасциальному расслаблению, которая включает в себя упражнения на подвижность суставов и обучение самомассажу. В 12:00 посетителям расскажут секреты летнего макияжа и правильного ухода за кожей. Профессиональный визажист покажет, как создать летний образ и нанести экспресс-мейкап.

В 16:00 гости могут заняться динамической растяжкой с элементами Flow – это авторский микс пилатеса и 3D-йоги. Занятие подойдет для тех, кто хочет быть здоровым и подтянутым. Тренировка платная, необходима регистрация на сайте.

После разминки горожане могут в 18:00 потанцевать на Крымской набережной, где пройдут уроки парных танцев. Участников научат базовым движениям бачаты, сальсы и кизомбы. Уроки платные, нужна регистрация на сайте.

В вечернее время на Краснопресненской набережной состоится небольшой концерт, в котором примут участие подопечные и волонтеры фонда "Хэппи". Начало в 20:00.

Ранее сообщалось о мероприятиях на столичных набережных, которые познакомят жителей с иностранными традициями и искусствами. Так, 25 июля пройдет мастер-класс по аргентинскому танцу танго нуэво, 3 августа гости обучатся индийской хатха-йогена, а 25 августа участники школы "Дом гавайского танца" исполнят номера в древнем и современном стиле. В мероприятиях могут поучаствовать все желающие.