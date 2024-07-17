Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 23:30

Город

Хореограф Папунаишвили провел мастер-класс по танцам на фестивале "Москва долголетняя"

Хореограф Папунаишвили провел мастер-класс по танцам на фестивале "Москва долголетняя"

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Маршрут для скандинавской ходьбы подготовили на фестивале "Москва долголетняя"

Фестиваль "Москва долголетняя" проходит на Воробьевых горах 17 июля. Одним из пунктов его насыщенной программы был танцевальный мастер-класс от известного хореографа Евгения Папунаишвили.

Этим летом для участников проекта "Московское долголетие" работают свыше восьмисот уличных площадок, на которых можно получать новые знания, а также заниматься спортом и творчеством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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