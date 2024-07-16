Благоустройство Кадашевской набережной выполнено на 30%

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков в Центральном административном округе Москвы выполнены на 30%, сообщил комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Основная задача – сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной", – приводятся в публикации слова заммэра Петра Бирюкова.

Вице-мэр подчеркнул, что работы планируется полностью завершить до конца 2024 года. На данный момент в зоне благоустройства уже выставлены ограждения, оснащенные сигнальными лампами. Также там разместили информационные баннеры и организовали удобные пешеходные проходы.

Специалисты продолжают устраивать кабельную канализацию, общая протяженность которой превысит пять километров. В нее планируется убрать воздушные провода. Такое решение позволит улучшить визуальный облик пространства, а также обезопасит эксплуатацию коммуникаций.

Кроме того, в рамках благоустройства этой территории будут расширены тротуары и обновлены их покрытия. На проезжей части рядом с набережной и в переулках уложат более 24 тысяч квадратных метров асфальта. Также там планируется создать новую ливневую сеть.

На указанной территории также будут установлены свыше 110 фонарей с энергосберегающими светильниками. Их дизайн выдержат в историческом стиле. Кроме того, планируется оборудовать пешеходные переходы опорами контрастного освещения. На набережной также появятся более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел.

В ходе благоустройства планируется высадить свыше 100 деревьев и кустарников и обустроить газоны и цветники, общая площадь которых составит 1,6 тысячи квадратных метров.

Между тем в зоне от станции метро "Беляево" до Битцевского леса появится пешеходный переход. Специалисты проведут комплексное благоустройство жилого квартала между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Также обновят оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок.