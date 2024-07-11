Благоустройство сада "Аквариум" в Москве выполнено более чем на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более чем 40% работ по благоустройству сада "Аквариум" выполнено на Большой Садовой улице. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"В этом году реализуем проект по обновлению сада "Аквариум" – любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей Театра Моссовета. В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение", – рассказал вице-мэр.

В настоящее время уже проложена кабельная канализация протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Также готова дополнительная ливневка.

Специалисты отремонтируют чаши трех фонтанов и систему подачи воды, заменят трубы и насосы. Они почистят и покрасят колоннаду – одну из визитных карточек сада. Также восстановят расположенный за ней грот с мини-фонтаном.

В саду обновят дорожки и тротуары, проведут работы по сохранению ворот и решетки ограды, установят фонари в историческом стиле – граненые опоры с резным кронштейном, украшенным светильниками на манер старинных газовых ламп.

Возле входа в сад появится четыре видеоэкрана, на которых будут транслировать сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов. Также восстановят существующий газон и разобьют новый общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Специалисты дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников и разобьют цветники. Работы планируется завершить к осени 2024 года.

Между тем парк с кленами и можжевельником появится в рамках возведения бизнес-центра и жилого дома в Даниловском районе Москвы. Около строящегося офиса на Дербеневской улице сделают парковую зону площадью 325 квадратных метров с площадкой для настольного тенниса, пешеходными дорожками и озеленением.