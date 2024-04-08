Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Музей-заповедник "Коломенское" попал во вторую волну благоустройства больших московских парков, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он рассказал, что столичные парки стали главной точкой притяжения для москвичей. Круглый год в них приходят миллионы людей. В связи с этим увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Кроме того, как заметил мэр, с каждым годом меняются представления о комфортном отдыхе – и сегодня то, что было с таким восторгом принято в 2011 или 2012 году, выглядит недостаточным.

По словам Собянина, проект благоустройства парка "Коломенское" призван решить его текущие проблемы, сохранив при этом уникальный дух этого места. Работы полностью завершатся в ближайшие три года.

В "Коломенском", который недавно отметил столетний юбилей, расположены 17 памятников архитектуры федерального значения, включая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из первых каменных шатровых храмов России – церковь Вознесения Господня. В музейных фондах музея-заповедника хранится более 180 тысяч экспонатов, а в выставочных залах постоянно открыто около 20 экспозиций.

Каждый год парк посещают более четырех миллионов человек – особой популярностью парковая территория музея-заповедника пользуется во время новогодних и масленичных гуляний, а также во время цветения исторических яблоневых садов, заложенных еще в XVII веке.

По словам мэра, есть и ряд проблем. Например, рекреационная нагрузка по территории распределена неравномерно, а набережная лишена многих элементарных удобств вроде беговых дорожек. В парке не хватает развлечений для детей, павильонов питания и проката.

Новый проект решит текущие проблемы, сохранив при этом уникальный дух данного места. Так как территория музея-заповедника обширна, работы пройдут в три этапа – первый в этом году.

Начнется благоустройство с обновления набережной Москвы-реки в районе станции метро "Кленовый бульвар". Далее работы будут двигаться в сторону Сабуровского моста – протяженность набережной 3,5 километра, а площадь всего участка – порядка 27 гектаров.

В царские времена в этом месте было шесть фруктовых садов, но сохранилось лишь три: Вознесенский, Казанский и Дьяковский. Для восполнения потерь недалеко от места впадения в Москву-реку речки Жужи планируется создать свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек. На его территории разобьют регулярный сад.

От него к реке будет спускаться амфитеатр, в конце которого прямо на воде появится свадебная площадка с перголой. В свадебном саду также высадят зеленый лабиринт, а в его центре установят арт-объект, посвященный влюбленным.

Также появятся смотровая площадка с подвесными качелями и пространство для игр. Еще одна видовая площадка с зонами для йоги появится на месте сезонного шатра для проведения свадеб.

От причала "Коломенское" ходит круговой прогулочный маршрут по Москве-реке. Его также приведут в порядок. Там реконструируют причальную площадь, разместят павильоны речного транспорта, зал ожиданий, торговые павильоны, инфоцентр, а также ресторан с летней террасой и площадкой для танцев и представлений.

Пешеходную часть набережной расширят за счет деревянного настила, который пройдет от причальной зоны в сторону Сабуровского моста. За счет этого появится возможность выделить место под беговую дорожку, а зимой на набережной можно будет организовать линейный каток протяженностью порядка 1,8 километра. Вдоль него расположатся павильоны проката, инфоцентр, туалеты и кафе.

В центре набережной появится еще один павильон-ресторан с видом на реку и летними террасами, кафе или пекарней, а также детский клуб с семейным кафе и комнатами матери и ребенка. Около него организуют игровые площадки для детей всех возрастов. Помимо этого, запроектирован еще один амфитеатр с видом на Москву-реку.

Ниже по течению планируется разместить видовую площадку на воде с баром. В южной части набережной спроектировали павильон с раздевалками, пункт проката, зону отдыха у воды, а также поля для игры в пляжный волейбол. Также там хотят создать детскую площадку.

Все павильоны выполнят в едином архитектурном стиле с панорамными видами на Москву-реку. Их также украсит графика с изображениями силуэтов знаковых строений, сохранившихся в "Коломенском" до наших дней.

На втором этапе обновят парк аттракционов и добавят функционал рекреационной зоне вблизи метро "Кленовый бульвар", а также пространствам возле исторических объектов. На третьем этапе планируется реабилитировать сады, овраги и каскад прудов на Коломенском ручье. Территорию у Дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища реорганизуют.

"В целом завершить проект планируем в ближайшие три года. Его реализация позволит сохранить традиции "Коломенского", но вместе с тем сделает его комфортнее и уютнее для посетителей", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что в районе Раменки продолжаются работы по развитию территории, в рамках которых строят метро, дороги, социальные и спортивные объекты. По его словам, в данный момент готовы Солнцевская и Большая кольцевая линии столичного метро, также открыта вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова. Более того, 29 марта на улице Раменки открыли большой спорткомплекс, внутри которого оборудовали два бассейна и восемь залов.