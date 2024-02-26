Новый этап реставрации начался в столичном кинотеатре "Ударник"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Началось восстановление уникального кинотеатра "Ударник" на улице Серафимовича в Москве. Здание стало объектом культурного наследия регионального значения "Комплекс дома правительства", возведенного в начале прошлого столетия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Здание кинотеатра "Ударник" построено в стиле конструктивизма одновременно с домом на набережной по проекту архитектора Бориса Иофана в 1931 году. Оно несколько десятилетий носило неофициальный титул главного кинотеатра страны. Это был самый крупный и оснащенный новейшей техникой кинотеатр с уникальной архитектурой и раздвижным потолком-куполом", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В настоящее время специалисты начали проводить работу по разбору покрытия и обрешетки старой кровли. Также они уже завершили первичные работы по устройству противофильтрационной завесы.

При реставрации особое внимание уделяется надежности и безопасности здания, поэтому реставраторы приступили к усилению фундаментов фасадных кирпичных стен при помощи jet-свай. В рамках этой технологии с использованием бурения в грунт подается водоцементный раствор под огромным давлением. После чего под существующими конструкциями формируется новое основание.

В частности, специалисты планируют раскрыть заложенные проемы на фасаде здания, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, очистить поверхности фасадов от красочных слоев, удалить ремонтные штукатурные вставки, демонтировать бетонную облицовку цоколя, заменить окна и двери. Они восстановят терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что историческое здание биржи на Ильинке отреставрируют. Постройку архитектора А. С. Каминского возвели в 1870-х годах. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна.

Реставрация фасадов кинотеатра "Художественный" в Москве завершится не позднее октября