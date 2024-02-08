В столице капитально отремонтировали три дома, связанных с именами российских ученых

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве капитально отремонтировали три дома, где проживали российские и советские ученые. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Одно из таких зданий расположено по адресу Лялин переулок, дом 9, строение 1. Здесь проживал российский и советский биолог и зоолог Владимир Соколов, академик Академии наук СССР. Он участвовал в телепрограмме "В мире животных" и принял участие в создании Красной книги СССР.

Дом, где он жил, был построен в стиле модерн по проекту архитектора Адольфа Нетыксы в 1896 году. В четырехэтажном здании отремонтировали фасад, помещения в подвале и подъезды, а также заменили инженерные коммуникации. Лепнина на здании была вручную восстановлена с использованием современных отечественных материалов.

В здании по адресу Фрунзенская набережная, дом 46, жил физик-теоретик Евгений Велихов, доктор физико-математических наук, работавший в должности вице-президента Российской академии наук и возглавлявший советскую программу разработки управляемых термоядерных реакторов. Дом, в котором проживал физик, был возведен в 1939 году и является ярким представителем советского неоклассицизма.

Фасад дома был обновлен с использованием современных материалов и технологий, архитектурный декор был бережно восстановлен с сохранением его уникальности. На первом этаже здания промыли стены, уплотнили швы кирпичной кладки, нанесли антигрибковую защиту, а на последующих – восстановили штукатурный слой, устранили трещины. Кроме того, фасад дома был окрашен.

В здании, расположенном по адресу Малый Николопесковский переулок, дом 6, проживал русский и советский ученый доктор психологии, профессор Владимир Экземплярский. Он стал известен благодаря своим экспериментам, лекциям и работам об организации обучения одаренных детей, о психологии памяти и воли.

Дом, где он жил, был возведен в 1911 году. Специалисты капитально отремонтировали фасад и систему центрального отопления дома. Трещины в строении были заполнены современными строительными смесями, обладающими повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, фасад окрасили, а стены из кирпича обработали гидрофобным составом.

Всего в столичную программу капитального ремонта входят более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.

Ранее стало известно, что на Никольской улице в Москве модернизируют три лепных барельефа парфюмерного магазина "Ралле и Ко" за счет инвестора в рамках строительства жилого комплекса (ЖК). Как отметил заммэра Андрей Бочкарев, на них изображены сюжеты из мифов о боге цветущих полей и благоухающих лесов – Пане и его возлюбленных нимфах.

До этого Сергей Собянин сообщил, что историческое здание биржи на Ильинке отреставрируют. Постройку архитектора А. С. Каминского возвели в 1870-х годах. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна. В рамках работ в порядок приведут фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы.

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