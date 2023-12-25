Завершилась реставрация скульптур "Времена года" в усадьбе Нескучное – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скульптурные композиции "Времена года", которые являются объектом культурного наследия федерального значения, вернули на Главные ворота усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



Въездная группа была создана по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, уточнил мэр. Реставраторы во время работ столкнулись с трудностями, поскольку узнать, как композиции выглядели изначально, можно было только по рисунку 1830 года. После этого фигуры не раз меняли облик, отметил Собянин.



"Специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX – начале XX века", – написал мэр.

По словам градоначальника, подлинную левую скульптурную группу музеефицировали в здании Российской академии наук.

Ранее стало известно, что специалисты отреставрируют четыре камина в усадьбе Покровское-Стрешнево в Москве. Они расположены в Голубой гостиной и Белом зале. Уникальный памятник истории XVIII–XIX веков восстанавливают кропотливо и с большим вниманием к деталям, подчеркнули в столичном департаменте капремонта.

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