Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Национальную премию в области музейного дела впервые учредят в России. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в столице.

"Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов, мы приняли решение учредить ежегодную национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее музей городского хозяйства столицы стал лауреатом V национальной премии "Корпоративный музей", войдя в шорт-лист вместе с другими 70 проектами.

Представители музея напомнили, что он включает в себя 19 тематических разделов, которые были посвящены работе столичных коммунальных служб, спасателей и пожарных. Посетители могут изучить процессы появления электричества, газа и воды в квартирах и домах, узнать о работе систем жизнеобеспечения города и многом другом.



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