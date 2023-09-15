Музей городского хозяйства Москвы стал лауреатом национальной премии "Корпоративный музей"

Фото: corporate-museum.ru

Музей городского хозяйства столицы стал лауреатом V национальной премии "Корпоративный музей", войдя в шорт-лист вместе с другими 70 проектами. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что конкурс проводится при поддержке министерства культуры РФ.

"Музей комплекса городского хозяйства признан лучшим в номинации "Открытие года" и удостоен диплома II степени в номинации "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея", – указано в сообщении.

Представители музея напомнили, что он включает в себя 19 тематических разделов, которые были посвящены работе столичных коммунальных служб, спасателей и пожарных. Посетители могут изучить процессы появления электричества, газа и воды в квартирах и домах, узнать о работе систем жизнеобеспечения города и многом другом.

Также сотрудники музея учат москвичей и гостей столицы правильно сортировать мусор, рассказывают, как необходимо себя вести при возникновении пожара, и позволяют увидеть деятельность городских служб, которую демонстрируют при помощи технологий дополненной реальности.

"В прошлом году еще один музей о жилищно-коммунальном хозяйстве столицы – "Музей воды" АО "Мосводоканал" – получил диплом II степени в номинации "Музей для всех", – добавили представители музея комплекса.

Ранее сообщалось, что Музей городского хозяйства Москвы продолжит работать по новому расписанию. Все желающие смогут отправиться на обзорную экскурсию по экспозиции со вторника по пятницу в 16:00 и 18:00, а по выходным – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Со вторника по пятницу в 17:00 посетители могут пойти на квест-экскурсию "Жизнь города", по выходным мероприятие можно посетить в 13:00 и 17:00. В понедельник у музея будет выходной.



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