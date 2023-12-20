В усадьбе Покровское-Стрешнево в Москве отреставрируют четыре камина

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В ходе восстановления интерьеров главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево специалисты отреставрируют четыре сохранившихся в нем камина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент капремонта.

Камины находятся в Голубой гостиной и Белом зале. Уникальный памятник истории XVIII–XIX веков восстанавливают кропотливо и с большим вниманием к деталям.

"Во время перестройки дома в конце XVIII – начале XIX века печи с изразцами переделали в камины, с тех пор они являются украшением этих залов. Оформление в них само по себе необычно, так как в помещения вписаны своеобразные ротонды с колоннами коринфского ордера", – говорится в сообщении департамента.

Капители колонн Белого зала венчают гипсовые элементы с завитками и листьями аканта на поясках, а Голубой гостиной – веточки лавра с его ягодами. В углах большого гостиного зала стояли белые камины с деревянной верхней частью. Они были украшены растительным орнаментом и масками сатиров из мрамора.

"В Синей гостиной в углах при северной стене располагалось еще два камина из черного мрамора с белыми вставками. Облицовка для каминов тогда была изготовлена по специальному заказу в Италии", – добавили в департаменте капремонта Москвы.

Отмечается, что до начала работ камины были наполовину разрушены. Так, в Белом зале были утрачены гипсовые элементы верхней части каминов, а мраморная облицовка и декор их нижней части полностью отсутствовали.

В Голубой же гостиной на одном из каминов отсутствовал небольшой элемент мраморной облицовки, а на другом – декор отделился от основания.

Первым делом реставраторы укрепили сохранившиеся детали, после чего тщательно отмыли камины от накопившейся грязи. Затем специалисты удалили некачественные более поздние дополнения и вставки, обработали поверхность укрепляющими и антигрибковыми составами, а также провели расшивку швов и заполнили их специальным раствором.

В данный момент реставраторы устраняют каверны, восстанавливают небольшие утраты на сохранившихся плитках и затирают мелкие трещины. В дальнейшем эти места тонируют под цвет исторических.

Во время своих работ специалисты опираются на архивные данные. Самым сложным в данном процессе является воссоздание утраченного мраморного декора. Так, реставраторам необходимо будет выточить из камня растительный орнамент, маски сатиров и фигуру девушки, что является очень долгим процессом. Кроме того, предстоит также восстановить печную фурнитуру.

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