РВИО готово отреставрировать горельеф "Парад Победы" после повреждения

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Российское военно-историческое общество (РВИО) готово заняться реставрацией горельефа "Парад Победы", расположенного на Манежной площади в центре Москвы, после повреждения. Об этом ТАСС сообщил научный директор организации Михаил Мягков.

Он считает произошедшее надругательством над памятью о всех жертвах советского народа, который воевал и победил нацизм, отдал свою жизнь за свободу и независимость как Родины, так и всего мира.

"Это удар, нанесенный исподтишка всему российскому обществу, которое и сегодня сражается с этим страшным злом в лице уже украинского неонацизма и коллективного Запада", – добавил Мягков.

13 декабря стало известно, что на горельефе "Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года" у коня по кличке Полюс, на котором сидит маршал Константин Рокоссовский, отсутствует голова. Предварительно, фрагмент памятника неизвестный отпилил в период с 3 сентября по 12 декабря этого года неизвестным предметом.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ ("Повреждение либо уничтожение воинских памятников").