Дело возбудили после повреждения горельефа "Парад Победы" на Манежной площади в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве возбудили уголовное дело после того, как неизвестный отпилил голову лошади на горельефе "Парад Победы" на Манежной площади в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

"Поступило сообщение, что на Манежной площади на горельефе "Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года" у коня по кличке Полюс, на котором восседает маршал Рокоссовский, отсутствует голова", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, голову у фигуры отпилили с 3 сентября по 12 декабря 2023 года неизвестным предметом. Сейчас личность преступника устанавливается.

По факту произошедшего возбудили дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Позже следствие направило в суд ходатайство об аресте мужчины. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего мужчину планировали направить на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

