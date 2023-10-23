Уголовное дело завели против пары, занимавшейся интимом на братской могиле в Калининграде

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело завели в Калининграде в отношении пары, которая занялась интимом у мемориала воинам, погибшим при штурме Кенигсберга. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Следственное управление СК РФ по региону.

Уточняется, что 26-летнего мужчину и 50-летнюю женщину обвиняют по статье об осквернении места захоронения и намогильного сооружения.

"Жильцы дома напротив увидели сие действо и сообщили куда следует. Личности фигурантов оперативно установлены сотрудниками ППС по Центральному району Калининграда", – рассказали правоохранители.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова сделала снимок в полушпагате у памятника советскому истребителю Ла-5, за что ее раскритиковали подписчики. Ей может грозить до трех лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы.

Волочкова заявила, что фото было сделано на территории "Мосфильма", а кино всегда подразумевает художественный вымысел. По ее словам, она сфотографировалась у бутафорского самолета, после чего "взмах ее ноги и тела возбудил всю страну".

В "Мосфильме", в свою очередь, отметили, что самолет является макетом образца военной техники времен ВОВ – символом, который связан с памятью о войне и требует к себе уважительного отношения.



На Волочкову написали заявление в полицию за осквернение памятника ВОВ