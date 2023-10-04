В "Мосфильме" прокомментировали ситуацию с фото Волочковой в музее киноконцерна

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Самолет, рядом с которым сделала фото балерина Анастасия Волочкова, – это макет образца военной техники времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Он является собирательным образом военного истребителя 1940-х годов. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм".

Отмечается, что исторической ценности макет не имеет, но является символом памяти о ВОВ. Его установили как дань уважения и памяти летчикам времен войны от мосфильмовцев.

Киностудия подчеркнула, что любой символ, который связан с памятью о ВОВ, требует к себе уважительного отношения. Там добавили, что Волочкова находилась на территории "Мосфильма" как "гость или участник съемок ТВ-шоу в одном из павильонов, свободно перемещаясь по территории киностудии", а не как участник экскурсионной группы.

Балерина сделала фото около Музея "Мосфильма" в Москве с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который снимали в фильмах "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и других. Фото было опубликовано накануне в аккаунте Волочковой в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) с подписью: "Ни дня без движухи".

Снимок раскритиковал первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Он назвал пренебрежительным обращение Волочковой с памятником Великой Отечественной войны.

Подписчики балерины также потребовали от нее извинений за осквернение памяти летчиков – героев ВОВ. Кроме того, пользователи соцсети заявили на Волочкову в полицию. В настоящее время полиция проводит проверку.

Волочкова же, комментируя ситуацию, заявила, что ей "абсолютно до фонаря". По ее мнению, люди сошли с ума, раз следят не только за ее снимками, но и за комментариями.

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