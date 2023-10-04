Волочкова ответила на критику за фото с памятником ВОВ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на критику в ее адрес после фото в полушпагате у памятника советскому истребителю Ла-5, заявив, что ей "абсолютно до фонаря". Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина сделала снимок у Музея "Мосфильма" в Москве, за что ее раскритиковали подписчики. Волочковой может грозить до трех лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы, уточнил телеканал. В комментариях под фото балерины пользователи потребовали от нее извинений.

На это Волочкова заявила, что люди сошли с ума, раз следят не только за ее снимками, но и за комментариями.

"Мне абсолютно до фонаря, что думают или читают мои подписчики. Дело в том, что я сейчас иду в балетный зал. Я каждый день по 6,5 часа сбиваю ноги в кровь, готовясь к моему новому шоу "Одержимость", премьера которого состоится 25 ноября в Москве", – рассказала она.

Волочкова добавила, что фото было сделано на "Мосфильме", а кино всегда подразумевает художественный вымысел. По ее словам, она сфотографировалась у бутафорского самолета, после чего "взмах ее ноги и тела возбудил всю страну".

Вместе с этим Волочкова возмутилась возможностью предъявления ей обвинений за снимок. Она напомнила, что прославляла Россию на мировых сценах. Артистка подчеркнула, что в течение 20 лет она бесплатно приглашала зрителей на свои выступления.

"И меня дети знают в лицо и лично любят меня с пятилетнего возраста", – добавила балерина.

Она также рекомендовала подписчиками встать с дивана, пойти в спортивный зал и не искать "своих мужиков в постели Волочковой".

Снимок балерины раскритиковал и первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. Он назвал пренебрежительным обращение Волочковой с памятником Великой Отечественной войны.

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