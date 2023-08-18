Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в Болгарии

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

"Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии", – говорится в заявлении.

Как сообщает следствие, в Софии несколько футбольных фанатов напали на палаточный лагерь защитников монумента Советской армии, повредив гранитную плиту в основании.

Теперь Следственный комитет ищет тех, кто причастен к нанесению вреда памятнику.

По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника. Ранее власти города заявляли, что демонтаж и перенос монумента является приоритетным и процедура "продвигается максимально быстро".

Монумент Советской армии был установлен в Софии в 1954 году.

Ранее Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после демонтажа памятника героям Великой Отечественной войны в столичном районе Текстильщики. До этого СМИ сообщили, что застройщик одного из будущих жилых комплексов в Текстильщиках демонтировал памятник на предполагаемом месте возведения объекта. Уточнялось, что монумент будет установлен в другом месте.

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