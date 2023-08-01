Снятый с киевского монумента "Родина-мать" герб СССР отправят в музей

Фото: ТАСС/АР/Jae C. Hong

Герб СССР, который власти Украины демонтируют с щита монумента "Родина-мать" в Киеве, будет отправлен в музей на хранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра культуры Ростислава Карандеева украинским СМИ.

"Есть и другие мнения, но все-таки этот элемент времен пребывания Украины в составе Советского Союза, безусловно, имеет историческое, научное и художественное значение", – подчеркнул он.

По его информации, работы идут по графику, они должны завершиться ко Дню независимости Украины 24 августа.

Как уточняет издание, скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над проектом по замене герба, предложил разместить его "в перевернутом виде в темном зале под монументом". Также гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук уточнил, что музей планируют переименовать в "Национальный музей войны за независимость".

При этом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают многомиллионные расходы, которые тратятся на демонтаж, нецелесообразными, передает радио КП со ссылкой на Politico. По мнению бойцов, у ВСУ есть более актуальные запросы.

Добавляется, что монумент "Родина-мать" в Киеве собираются переименовать в "Украину-мать". Затем запланирована установка малого герба Украины – трезубца.

Ранее памятник "Родина-мать" демонтировали в поселке Брюховичи подо Львовом. По информации сайта горсовета, его сняли в рамках "деколонизации".

В прошлом году стало известно, что в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники Александру Суворову и Александру Пушкину. Ситуацию прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов".

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