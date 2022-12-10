Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине. В своем телеграм-канале он вспомнил цитату из романа "Белая гвардия" Михаила Булгакова.

По мнению политика, теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов".

"Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман", – написал Медведев.

Ранее стало известно, что в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Пушкину.

До этого сообщалось, что жители Одессы проголосовали за снос памятника Екатерине II. По словам мэра города Геннадия Труханова, большинство одесситов одобрили идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.

Он поделился, что окончательное решение будет принято на сессии городского совета. Для этого Труханов поручил профильной комиссии организовать проект соответствующего решения. При этом мэр Одессы подчеркнул, что депутаты будут учитывать мнение жителей города.

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