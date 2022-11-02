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Новости

02 ноября, 21:50

Политика

В МИД РФ осудили уничтожение советского мемориального наследия в Латвии

Фото: TACC/Toms Kalnins/EPA

Россия решительно осуждает продолжающееся в Латвии уничтожение советского мемориального наследия. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В частности, она указала на уничтожение Латвией трехстороннего комплекса "Курган Дружбы", который был воздвигнут на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, и двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе.

Захарова подчеркнула, что власти Латвии продемонстрировали, что смыслом существования республики является сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями.

"Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся", – отметила Захарова.

Ранее посольство РФ выразило недовольство из-за сноса мемориалов солдатам Советского Союза в Даугавпилсе и на "Кургане дружбы". По словам представителей РФ, власти Латвии проигнорировали предписания Комитета ООН по правам человека и не учли мнение многих горожан собственного государства.

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