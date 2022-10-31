В посольстве РФ в Риге недовольны сносом памятника советским солдатам в Даугавпилсе

Фото: latvia.mid.ru

В российском посольстве в Риге недовольны сносом мемориалов солдатам Советского Союза в Даугавпилсе и на "Кургане дружбы". Об этом сообщает официальный сайт представительства РФ.

В посольстве восприняли подобную новость с чувством глубокого возмущения. По словам представителей РФ, власти Латвии проигнорировали предписания Комитета ООН по правам человека и не учли мнение многих горожан собственного государства.

"<…> правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления", – прокомментировали в российском посольстве.

Представители России также призвали мировое сообщество и международные организации дать правовую оценку подобным действиям. Кроме того, в посольстве РФ попросили усилить воздействие на Ригу.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии заканчивает подготовку документов, согласно которым будет разрешен снос советских памятников, включенных в реестр культурных ценностей.

По мнению руководителя Минюста страны Леи Данилсон-Ярг, на данный момент нельзя говорить о советских памятниках только в контексте истории, ведь они стали эксплуатироваться для подрыва безопасности государства и пропаганды неправильного подхода к истории.

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